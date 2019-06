GRÜNE Nagelbretter gegen Tauben – respektloser Umgang

Die GRÜNEN beantragen in der nächsten der Sitzung der Bezirksvertretung 9, dass an der Zuwegung zur Paulsmühle, Münchener Strasse, Nagelbretter montiert werden sollen, damit man so den Aufenthalt von Tauben erschwere.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Ich bin fassungslos! Die GRÜNEN beantragen Nagelbretter gegen Tauben. Endlich zeigen die GRÜNEN ihr wahres Tierschutzgesicht.Im GRÜNEN Kommunalwahlprogramm 2014-2020 findet sich auf 128 Seiten zum Thema Tierschutz gerademal eine dreiviertel Seite. Der erste Satz lautet: „Seit Gründung unserer Partei streiten wir für einen respektvollem Umgang mit unseren Mitgeschöpfen.“ Zitat Ende. Wenn Nagelbretter für Tauben der respektvolle Umgang sind, möchte ich nicht wissen, was für die GRÜNEN ein respektloser Umgang mit Tauben ist.Hier wird jedem Tierliebhaber, jedem Tierschützer und Tierrechtler klar, wer sich in der Kommunalpolitik von Düsseldorf wirklich für die Tiere einsetzt, die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER.“