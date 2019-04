Greifvogel in Düsseldorf befreit

Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER bedankt sich bei Steffen Scholze und Stefan Bröckling, Tiernotruf Düsseldorf für den professionellen Hilfseinsatz, einen Greifvogel aus einer Industriehalle zu retten und ihm in einer nahegelegenen Wildvogelstation Unterschlupf zu ermöglichen. Die Tauben in dem Industriegebiet sind jetzt nur noch vom Menschen bedroht.Claudia Krüger, Vorsitzende der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat Düsseldorf und Europaspitzenkandidatin der sympathischen Tierschutzpartei, Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL, TIERSCHUTZ hier! : „Mein Herz hüpft immer wieder, wenn ich erfahre, dass Mitbürger nicht nur „engagiert“, sondern wirklich tatkräftig helfen. Hier konnte sowohl dem Greifvogel, als auch den in der Halle lebenden Tauben geholfen werden. Wen man selber unsicher ist, was man tun sollte oder wie man richtig helfen könnte, ein Anruf beim Tiernotruf, 01747703000 ist doch immer möglich.“