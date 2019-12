Geschichte des Zoologischen Gartens Düsseldorf begreif- und lesbar machen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, am oder in der unmittelbaren Nähe des Zoopavillons auf die in der Begründung genannten Sachverhalte aufmerksam zu machen und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 den Sachstand zu berichten.Claudia Kürger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Der Zoopavillon am Brehmplatz 1 hat Tradition und muss erhalten bleiben, wieder hergerichtet und die Feuchtigkeitsschäden nachhaltig beseitigt werden. Diesbezügliche Bemühungen laufen schon.Darüber hinaus soll aussagekräftig auf die Geschichte des Zoologischen Gartens Düsseldorf (1876 bis 1943) hingewiesen werden, auf die Anregungen von Alfred Brehm, auf die dann folgende wechselhafte Geschichte und das tragische Ende in Bomben, Luftangriffen, umherirrenden Tieren und deren Erschießungen sowie auf die damals und heute dort lebenden Tiere.Auch die Auswirkungen des Sturms Ela am 9. Juni 2014 und deren Folgen sollen eindrucksvoll begreif- und lesbar sein; dies alles selbstverständlich nicht nur in deutsch, sondern auch in weiteren Sprachen und in Braillschrift.Foto: (c) Von Unbekannt - Auktion, Gemeinfrei, wikimedia.org_Zoologischer Garten Düsseldorf