Frühzeitig an den Ausbau von Hundeauslaufplätzen und Hundefreilaufflächen denken

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, zu prüfen, ob und wie die bestehenden Hundeauslaufplätze in Grünanlagen bzw. die vier Hundefreilaufflächen erweitert werden können oder, an welchen Standorten zusätzliche Hundeauslaufplätze in Grünanlagen bzw. Hundefreilaufflächen neu errichtet werden könnten und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 das Ergebnis vorzustellen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Düsseldorf bietet 32 Hundeauslaufplätze in Grünanlagen und vier Hundefreilaufflächen an. Wie bekannt, wächst die Düsseldorfer Bevölkerung seit Jahren und auch die Anzahl der Hunde nimmt ständig zu.Das Schaffen weiteren Wohnraums schreitet voran. Demzufolge werden weitere Hunde in Düsseldorf wohnen und auch diesen muss es ermöglicht werden, frei- bzw. auszulaufen.Deshalb, um hier noch rechtzeitig genug planen zu können, stellen wir diesen Antrag.“Foto: (c) duesseldorf.de_stadtgruen_freizeit_hundeauslauf