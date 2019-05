Freundeskreis Ingeborg Bingener - Aktion Partei für Tierschutz

Die Partei betreibt als einzige realistischen Tierschutz, der auch Aussicht auf Mehrheiten in Europa hat.Ingeborg Bingener, geb. Busch (* 18. Mai 1922 in Siegen; † 26. Januar 2001) war eine deutsche Professorin, Autorin und Politikerin; sie lebte in Hattingen. Bereits in den 1980er Jahren engagierte sie sich mittels zahlreicher Vorträge und Publikationen gegen die Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft, da diese ihrer Meinung nach zum Schaden der Nutztiere sei. In den 1990er Jahren beteiligte sie sich an der Gründung der Tierschutzpartei und war zwei jahre die Bundesvorsitzende. 1998 verließ sie die Partei nach einem internen Konflikt.