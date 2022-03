FREIER WÄHLER Antrag einstimmig angenommen: Platz der Kinderrechte Unterbacher See könnte kommen

Torsten Lemmer, FREIE WÄHLER, stellte in der Sitzung der Bezirksvertretung 8 den Antrag, dass die Bezirksvertretung die Verwaltung beauftragt wird zu prüfen, an welcher Stelle im Stadtbezirk, mit der Priorität am Nordstrand des Unterbacher Sees, ein Platz der Kinderrechte benannt werden kann.Lemmer erklärte, dass „im Stadtbezirk 8 schon vieles für Kinder und Jugendliche getan wird. Weiteres wird geprüft bzw. umgesetzt. Das Kinder Rechte haben und diese auch deutlich gezeigt werden können, zeigt sich auch durch die Benennung eines Platzes der Kinderrechte, insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass hier in Eller, Lierenfeld, Unterbach und Vennhausen rund 3.500 unter 6 Jahren und weitere 6.673 bis 18 Jahre leben.“Nach Erörterung, und insbesondere nach dem Hinweis aus der CDU Fraktion, dass für den Nordstrand des Unterbacher Sees der Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See zuständig ist, stimmten die Bezirksvertreter einstimmig dafür, dem Zweckverband zu empfehlen dort einen Platz der Kinderrechte zu benennen.Fotos: pixabay und privat