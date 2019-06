FREIE WÄHLER Effekt wirkt – CDU fragt Verwaltung nach Diebstählen, körperlicher Gewalt und Sexualdelikten im Hofgarten

In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung 1 fragt die CDU, welche Maßnahmen seitens der Verwaltung durchgeführt werden, um Übergriffe im Hofgarten (körperliche Gewalt und Sexualdelikte) zu vermeiden oder zumindest zu erschweren, ob es ein Sicherheitskonzept für den Hofgarten gibt und ob Kooperationen denkbar sind, um der Sicherheitslage im Hofgarten Herr zu werden.Außerdem fragt die CDU, wie hoch der finanzielle Schaden, der bereits zum sechten Mal entwendeten Kupfer-Fallrohre ist, wann man sich entschlossen habe, Kunststoffrohre zu verwenden, ob dies durch die Denkmalbehörde genehmigt wurde und wie die Verwaltung die noch verbleibenden Kupferregenrinnen am Schwanenhaus gegen Diebstahl sichern wird.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Liebe CDU, Herzlichen Glückwunsch zu diesen Anfragen. Nachdem ihre Parteikollegen diese Fragen unserer Fraktion im Stadtrat wochen- und monatelang müde belächelt haben, freue ich mich, dass nun auch Sie sich dieser Problematiken annehmen.Sowohl Diebstähle am Schwanenhaus, als auch körperliche Gewalttaten und Sexualdelikte dürfen im Hofgarten – und anderenorts – nicht vorkommen oder, wenn leider doch, nicht ungestraft bleiben. Anhand ihrer zwei Anfragen zeigt sich wieder einmal, dass der sogenannte FREIE WÄHLER Effekt, dass dann, wenn wir ein Thema nur lang genug bearbeiten, es endlich auch ernst und von anderen aufgegriffen wird, wirkt.“