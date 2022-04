Frankreichs neue Rechte - Gekommen, um zu bleiben

überholte dort die andere rechtsextreme Kandidatin, Marine Le Pen, und lag hinter Macron mit 17 Prozent an zweiter Stelle...Auch wenn er sein Hoch nicht halten konnte: Aus dem Stand hat Zemmour innerhalb weniger Monate eine Massenbewegung gegründet – mit einer besonders engagierten Jugendorganisation, der Génération Z. Und das, obwohl es bereits eine extrem rechte Partei gibt...Im Dezember veröffentlichte das Institut Elabe eine Umfrage zu Zemmours Aussagen. Die Antworten werfen ein erschreckendes Licht darauf, wie viele Franzosen ihr Land sehen.Rund die Hälfte der Befragten gab an, das Gefühl zu haben, nicht mehr in dem Land zu leben, das sie kennen. Der Aussage, die Republik müsse nicht reformiert, sondern gerettet werden, stimmten 51 Prozent zu. Und 49 Prozent waren der Meinung, dass die Einwanderung zwar nicht die Ursache aller Probleme in Frankreich sei, diese aber verschärfe...Während Le Pen vor allem in der "classe populaire", also der unteren Mittelschicht, ihre Wähler findet, ist Zemmour über die Klassengrenzen hinweg gleichermaßen erfolgreich – er erreicht Handwerker wie auch die reiche Oberschicht...