Forderung: Unterstützungskräfte für den Hofgarten und die anderen Gärten und Parks

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass vier helfende Unterstützungskräfte, welche sowohl im Hofgarten als auch in den anderen städtischen Gärten und Parks sowohl die Schwanenmutter Frau Bonmariage, als auch andere bei der Tierpflege und Fütterung unterstützen, schnellstmöglich eingestellt werden.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Frau Bonmariage ist aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters einerseits und den steigenden Anforderungen im Hofgarten andererseits nicht mehr in der Lage, alles weiterhin so gut und umfangreich zu tun, wie sie dies seit vielen vielen Jahren tut.Auch in anderen städtischen Gärten und Parks ist eine adäquate Hilfe und Unterstützung der Tiere und ihrer menschlichen Helfer notwendig, aber derzeit nicht möglich.Deshalb schlagen wir vor, dass schnellstmöglich vier helfende Unterstützungskräfte eingestellt werden. Diese sollen jeden Kalendertag, also auch Sonn- und Feiertags, in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr im Hofgarten und in den anderen städtischen Gärten und Parks bei der Tierpflege und Fütterung unterstützend mitarbeiten.Diese 84 Wochenstunden werden abgedeckt durch vier Unterstützungskräfte mit jeweils 20 Wochenstunden.20 Wochenstunden x 52 Wochen x 4 Beschäftigte x 12,- EUR/Bruttostundenlohn = 49.920,- EURzzgl. Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungenzzgl. sonstigen Gemein- und Sachkosten= rund 75.000,- EUR Bruttogesamtkosten pro Kalenderjahr.“Fotos: Walter Hermanns