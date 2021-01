Feuerwehr rettet Tiere – Danke!

Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER, Torsten Lemmer: „Vielen Dank an die Düsseldorfer Feuerwehr, sowohl die Berufsfeuerwehr, als auch an die freiwilligen Feuerwehren, die sich immer und immer wieder aufopferungsvoll für die Tiere und die Tierrettung einsetzen.Das man dort, trotz aller Herausforderungen, die Corona mit sich brachte, die Mitgeschöpfe nicht vergisst, achten und schätzen wir sehr. Dieser vorbildliche Einsatz soll uns allen Mahnung und Ansporn sein, jeder wie er kann, an seinem Platz ähnliches zu tun.“Fotos: pixabay und © Feuerwehr Landeshauptstadt Düsseldorf