Feldlerche und Wiesenpieper rocken den Rat

Die Anfrage der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, „Feldlerche und Wiesenpieper versus Flugzeugbrandsimulation“, wurde erstmalig seit Bestehen des Stadtrates, durch ein „Beigeordneten Duo“ beantwortet.Die Stadtkämmerin Dorothee Schneider beantwortete aus Flughafensicht die Fragen der engagierten Tierschützerin und Fraktionsvorsitzenden Tierschutz FREIE WÄHLER, Ratsfrau Claudia Krüger mit vielen Worten.Zusammengefasst kann man den Antworten entnehmen, dass der Flughafen nicht wusste was er tat.Die Beigeordnete Cornelia Zuschke antwortete aus Stadtsicht. „Der Baubeginn war der Verwaltung nicht bekannt und ist auch nicht angezeigt worden.“Auf Nachfrage wurde im Duo mitgeteilt, dass die Bauaufsicht nicht bauaufsichtlich tätig geworden ist.Dazu Ratsfrau Claudia Krüger: „Ich freue mich, dass die Verwaltung die Anfrage zum wohl von Feldlerche und Wiesenpieper so ernst genommen hat. Es ist aus unserer Sicht unglaublich, dass geschützte Arten in ihrem Lebensraum ohne Genehmigung dermaßen vertrieben werden.Es handelt sich schließlich um einen Schwarzbau der üblen Art. Der Flughafen hätte selbstverständlich erst eine Baugenehmigung mit ausgewiesenen Ausgleichsflächen für die süßen und leider bedrohten Feldlerchen und Wiesenpiepern besorgen müssen.“!