Es gibt mehr linke als rechte Gewalt

..In den Medien werde es oft so dargestellt, als seien die Aktionen der Linksextremen nur eine Reaktion auf die Gefahr durch Rechtsextremisten. Dabei werde übersehen, dass laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PMK) die Zahl der linken Gewalttaten 2020 um etwa 40 Prozent höher gelegen habe als die der rechten (1.528 zu 1.092). Auch in den vergangenen 20 Jahren seien laut der Statistik deutlich mehr linke Gewalttaten verübt worden als rechte (27.907 zu 20.761).Beispiele seien die Überfälle auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in Leipzig 2019 und auf AfD-nahe Gewerkschafter in Stuttgart 2020. In beiden Fällen seien die Opfer brutal verletzt worden., so Schroeder.Der „Kampf gegen rechts“ sei inzwischen auch für Linksextremisten eine ergiebige Einnahmequelle. Der Staat gebe für diesen Kampf pro Jahr über 100 Millionen Euro an Steuergeldern aus. Dabei werde nicht ausreichend kontrolliert, wer das Geld am Ende erhalte.