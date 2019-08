Entensterben in Düsseldorf hält an

Engagierte und besorgte Tierschützer informieren die Geschäftsstelle der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER laufend über das Auffinden kranken und das Einsammeln toter Enten in Düsseldorf.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wir sind entsetzt, traurig, fassungslos und wütend zugleich, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf, Oberbürgermeister Thomas Geisel und die in der Stadtverwaltung Verantwortlichen nicht handeln.Jede kranke bzw. tote Ente ist eine zuviel.Und: Das die Stadt wegschaut, während ehrenamtliche Tierschützer die Enten aus den Gewässern holen, ist unbegreiflich. Herr Oberbürgermeister: Handeln Sie endlich. Das sind sie den in Düsseldorf lebenden Tieren schuldig!“Foto: Walter Hermanns