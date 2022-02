Duisburg - Ratingen - Düsseldorf: RRX, Wedauer Kurve und Westbahn – Deutsche Bahn sagt, alles prima

Diesbezüglich fragte die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der letzten Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses die Verwaltung,Welche Auswirkungen hat das RRX-Projekt im Stadtgebiet Düsseldorfs auf die Realisierung und die Zeitschiene Westbahn-Projekt (wie z.B. der Durchführung der Planung bis hin zu einem Ämterumlauf in Ratingen, Düsseldorf, Duisburg, dem Kreis Mettmann, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der Deutschen Bahn in Verbindung mit einem parallel laufenden oder sich anschließenden Umlauf in den zuständigen politischen Gremien; Erhöhung der Planungskosten und somit einer Erhöhung des Anteils der Landeshauptstadt Düsseldorf; etc.) undWelche Auswirkungen haben das Planungs-, Genehmigungs-und Bauverfahren einer Weichenanlage, der sogenannten Wedauer-Kurve in Duisburg auf das Westbahn-Projekt und somit auch für Düsseldorf – und auf die RRX-Planfeststellungsabschnitte 3.1 bis 2.0, von Angermund bis Hellerhof (wie z.B. welche Zeitschiene war geplant bzw. verzögert sich nun wie; Erhöhung welcher Planungs-, Bau-oder sonstigen Kosten für die Landeshauptstadt Düsseldorf; etc.)?Der zuständige Beigeordnete, Jochen Kral, antwortete, dass „die Ratinger Weststrecke als Umleitungsstrecke für Züge auf der Relation Duisburg - Düsseldorf genutzt werden [soll]. Die erforderlichen Ausbaumaßnahmen für die neben dem Güterverkehr dauerhafte Aktivierung der Weststrecke für den Schienenpersonennahverkehr sollen daher erst nach Beendigung der Umleitungsverkehre durchgeführt werden. Die erforderlichen planerischen Vorbereitungen und Abstimmungen sowie das Planfeststellungsverfahren für die Weststrecke können und sollen in der Zwischenzeit durchgeführt werden. Das Land hat dafür Planungsmittel bereitgestellt. Der VRR hat bereits eine Betriebsprogrammstudie beauftragt. Nach Fertigstellung der Studie werden die Planungsleistungen gemäß HOAI 1 und 2 voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2022 beauftragt werden.Diese Zusammenhänge sind seit langem bekannt. Kostenerhöhungen ergeben sich daraus für keins der beiden Projekte und auch nicht für die Stadt Düsseldorf.Die Wedauer Kurve wurde neben den Infrastrukturmaßnahmen an der Hauptstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg in das RRX-Projekt aufgenommen, um über die auszubauende Kurve Züge über diese Umleitungsstrecke leistungsstärker und schneller vom Duisburg Hauptbahnhof über die Güterstrecke Duisburg-Wedau nach Düsseldorf verkehren lassen zu können. In dieser Zeit könnte es dann nur Personenverkehr geben. Der Güterverkehr würde großräumig umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke wird voraussichtlich zwei Jahre genutzt. Hierdurch könnte an der Hauptstrecke schneller gebaut werden. Der Bau der RRX-Infrastruktur im Bereich Düsseldorf kann aber auch unabhängig vom Ausbau der Wedauer Kurve erfolgen. Die Zeitschienen werden sich laut DB Auskunft durch die Aufnahme der Wedauer Kurve in das RRX-Projekt nicht verzögern.Der Ausbau der Wedauer Kurve ist auch ein erster Schritt für den folgenden Ausbau der Ratinger Weststrecke, so dass sich insgesamt keine Kostensteigerungen für die Infrastrukturausbaumaßnahmen RRX und Weststrecke ergeben.“Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Bemerkenswert ist, dass gemäß diesen Auskünften der Deutschen Bahn die RRX-Planungen in Düsseldorf keine Auswirkungen auf die Wedauer Kurve und die Realisierung der Westbahn haben. Dann fragt man sich doch, wie der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Ratingen zu solchen Aussagen kommt. Und man muss auch fragen, warum die technische Projektleitung für den RRX wiederholt auf die Bedeutung der Wedauer Kurve für den RRX hinweist. Ist es möglich, dass die sich inhaltlich widersprechenden Aussagen trotzdem alle richtig sind? Wer das glaubt, glaubt wohl auch, das ein Zitronenfalter Zitronen faltet.“Fotos: pixabay