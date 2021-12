Düsseldorf untersucht das Wasser auf den SARS-COV-2-Virus

Die Presse berichtete gestern, dass das Gesundheitsamt, der Stadtentwässerungsbetrieb und das Universitätsklinikum Düsseldorf im ersten Quartal 2022 mit einem Abwasser-Monitoring auf SARS-COV-2 beginnen wollen.Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER freut sich, dass nun endlich unser Vorschlag vom 28. April 2020 umgesetzt wird. Schon damals schrieben wir die zuständige Beigeordnete, Frau Stulgies an und wiesen wir darauf hin, dass Gelsenwasser schreibt, dass es für Viren verschiedenste Wege der Verbreitung gibt und das eine Übertragung auch durch Trinkwasser grundsätzlich möglich ist, dies aber überwiegend nur für unbehüllte Viren wie Hepatitis-A-, Polio-, Rota- und Noroviren gilt.Das Wasserforschungsinstitut KWR in Nieuwegein, Niederlande berichtete schon damals, dass dort Coronaviren im Abwasser gefunden wurden, denn infizierte Personen scheiden es im Stuhl aus. Trotzdem sei es unwahrscheinlich, dass Abwasser zu einem wichtigen Übertragungsweg der Krankheit werde.Nun endlich, nach dann zwei Jahren, wird auch in Düsseldorf das Wasser auf SARS-COV-2 untersucht. Der FREIE WÄHLER Effekt wirkt wieder einmal. Zum Wohle der Düsseldorfer – Vielen Dank.“Foto: pixabay