Am 5. Juli hatten Ärzte gegen Tierversuche eine Demonstration in der Nähe der Uni, Auf`m Hennekamp organisiert, an der auch Mitglieder der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER und der Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier! teilnahmen.„Ampeldemos sind ein willkommener Anlaß, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, da die Autos stehen bleiben müssen und die Fahrgäste so sehen, was sich da abspielt,“ erklärt für die Ratsgruppe und für die Partei das Mitglied Walter Hermanns.Er erklärt weiter:„In der Uni Düsseldorf werden jedes Jahr zehntausende Tiere für Tierversuche in den Laboren eingesetzt; sehr viele müssen, nach erlittenem Leid und Qual sterben, obwohl die Ergebnisse nicht auf Menschen übertragbar sind. Menschen sind keine Hunde, Katzen, Mäuse oder Ratten und lassen sich denklogisch auch nicht vom Tierarzt behandeln.Auch Tierversuche mit dem Ziel, der Kosmetikindustrie für Menschen wertvolle Ergebnisse liefern zu wollen, erfüllen schon seit langem erwiesenermaßen ihren Zweck nicht.Ratsfrau Claudia Krüger hat im Stadtrat immer und immer wieder auf diese Problematik aufmerksam gemacht.Düsseldorf muss tierversuchslaborfrei werden!“Fotos: (c) Walter Hermanns