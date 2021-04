Düsseldorf hat sich von der Schuldenfreiheit Joachim Erwins vollständig verabschiedet

Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Schön, schön, schön, aber schaut man mal genauer hin, dann liest man, dass die pandemiebedingten Ausgaben in Höhe von 156,8 Millionen Euro durch eine Bilanzierungshilfe separiert werden, denn, Zitat: „Ohne die Verpflichtung zur Bildung dieser Bilanzierungshilfe würde sich ein deutlich negativer Jahresfehlbetrag von 139,3 Millionen Euro darstellen. Die Bilanzierungshilfe stellt tatsächlich weder einen Vermögensgegenstand noch Ressourcenaufkommen dar.“ Zitat Ende.Oder auf Deutsch:Mit dem Kopf liegen wir im Backofen, mit den Füßen in der Gefriertruhe, aber im Durchschnitt sind wir top fit und gesund. Das uns Backofen und Gefriertruhe töten – egal!Wenn man sich dann noch anschaut, was CDU und Bündnis 90 GRÜNE für die nächsten fünf Jahre vorhaben, ist klar, dass Düsseldorf sich von der Schuldenfreiheit Joachim Erwins vollständig verabschiedet hat.Im Jahr 2020 gingen die Steuereinnahmen in Düsseldorf um 326 Millionen Euro zurück. Die Aufwendungen für das Personal stiegen von 2019 zu 2020 um 43 Millionen Euro auf 713 Millionen Euro! Eine wirkliche Aufgaben- und Ausgabenkritik findet noch immer nicht statt. Wohin soll das führen? Wie sieht Düsseldorf nach Corona aus? Wieviele Einzelhändler, Gastronomen, Künstler sind dann nicht mehr da? Wieviele unserer Nachbarn haben ihren Arbeitsplatz verloren?Zum Glück können die Wähler FREIE WÄHLER wählen, die Stimme der Vernunft!“Foto: pixabay