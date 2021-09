Düsseldorf: Der Sommer kommt – doch zwei Freibäder schließen

„Doch irgendjemand müsste es noch der Stadt Düsseldorf mitteilen. Denn die haben beschlossen, mit den ersten heißen Tagen des Jahres die Freibäder zu schließen.“ verwundert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER.„Es klingt paradox, doch es ist wahr. Man hat es versäumt, rechtzeitig für Personal zu sorgen, die den Freibadbetrieb aufrecht erhalten können.Fast zynisch formuliert es die Bädergesellschaft auf ihrer Homepage wie folgt: „Das Freibad Allwetterbad geht in die Verlängerung“. Nette Umschreibung für die angekündigte Schließung der übrigen Freibäder.Schade. Die Menschen hätten sich nach den harten Corona-Einschränkungen sicher noch einige Sommertage in den Freibädern gewünscht.Hatte der neue Geschäftsführer der Bädergesellschaft, Christoph Schlupkothen, letztes Jahr noch mit unfreiwilligen Bad-Schließungen zu kämpfen, so macht er 2021 bei der erstbesten Gelegenheit die Freibäder freiwillig zu. Gerade vor einer Bundestagswahl dürfte dieses Verhalten zudem für Frust bei den Wähler und Wählerinnen sorgen!“Fotos: pixabay