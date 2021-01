Düsseldorf berichtet falsche Coronazahlen

In ihrer Presseveröffentlichung am 22. Januar, 19:20 Uhr teilt die Landeshauptstadt Düsseldorf mit, dass „im Zuge einer Systemzusammenführung im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf es bei der Erhebung der täglichen Coronazahlen in den letzten zwei Wochen zu Fehlern bei den Zahlen der aktuell Infizierten, der Genesenen und der quarantänisierten Personen gekommen ist. Die Zahl der Neuinfizierten sowie der 7-Tages-Inzidenz-Wert sind davon nicht betroffen, sondern waren und sind korrekt. Bis die Zusammenführung der Systeme abgeschlossen ist, können die Zahlen der aktuell Infizierten, der Genesenen sowie der quarantänisierten Personen nicht veröffentlicht werden. Alle übrigen Zahlen, inklusive der 7-Tages-Inzidenz und der Neuinfiziertenzahl, werden konstant in der täglichen Meldung veröffentlicht. Ab Dienstag, 26. Januar, stehen voraussichtlich wieder alle Zahlen korrekt zur Verfügung. Die Zahlen der aktuell Infizierten, der Genesenen und der quarantänisierten Personen der letzten zwei Wochen werden dann korrigiert.Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 werden in Düsseldorf täglich die aktuellen Infektionszahlen erhoben, archiviert sowie veröffentlicht, um die Düsseldorfer*innen über das Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt zu informieren. Die aktuellen Zahlen werden dabei täglich aus verschiedenen Datenbanken gezogen und zu einem einheitlichen Lagebild zusammengefügt. Im Rahmen dieser Zusammenführung hat es einen Fehler im System gegeben.“Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wie konnte es zu diesen Fehlern kommen? Seit Jahren ist IT eines der Top-Themen der städtischen Kommunalpolitik und der Stadtspitze. Sowohl der ehemalige Oberbürgermeister, Thomas Geisel, als auch sein Nachfolger, Dr. Stephan Keller, hielten bzw. halten das Thema für so wichtig, dass nach Jahren immer steigender, finanzieller Ausstattungen und Diskussionen im Personal- und Organisationsausschuss nun sogar ein eigener Ausschuss nur für die Digitalisierung gegründet wurde.Es ist für die Düsseldorfer Bürger unerträglich, wenn nach fast einem Jahr Corona noch immer Zahlen aus verschiedenen Datenbanken gezogen und zu einem einheitlichen Lagebild zusammengefügt werden müssen.Somit sind die Düsseldorfer falsch informiert und Politik bzw. Verwaltung treffen aufgrund falscher Annahmen zwangsläufig falsche Schlüsse. Zu diesem Eklat erwarten wir umgehend Aufklärung und haben eine entsprechende Anfrage in der nächsten Ratsversammlung gestellt.“Fotos: pixabay