Dreck in Landskrone und Nördlicher Düssel gefährden Wasserqualität und Tiere

Schwanenmutter Frau Bonmariage ist überrascht. Der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf teilte ihr mit, dass dieser die Verunreinigungen im Wasser rund um das Schwanenhaus nun erst beseitigen dürfe, wenn ein Auftrag vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt vorläge.Hofgartenfotograf Walter Hermanns und Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Angesichts der Verunreinigungen in der Landskrone und der Nördlichen Düssel fragt man sich, warum hier ein seit Jahren bewährtes System, Frau Bonmariage ruft beim Kanal- und Wasserbauamt an, diese kommen raus und reinigen, nun geändert wurde. Was wird dadurch verbessert? Was beschleunigt? Das Dreck, Algen und anderes der Wasserqualität schadet, den dort lebenden Tieren nicht gut tut, ist doch jedem denkenden Menschen verständlich. Ist das Comedy?“Fotos: Walter Hermanns