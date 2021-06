Diversity braucht Mut – WELTWEIT: Düsseldorfer METRO in der Pflicht

Vielfältige Teams ermöglichen Innovationen – für einen internationalen Großhändler wie METRO ein wesentlicher Faktor für wirtschaftlichen Erfolg und Leistung. Wir leben diesen Anspruch: Aktuell sind Menschen aus mehr als 150 Nationen in 34 Ländern bei uns tätig. Diese Vielfalt macht nicht nur uns, sondern unsere ganze Branche aus“, sagt Rafael Gasset, Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstandes der METRO AG beim Hissen der Flagge am Morgen des IDAHOBIT. „Bei uns muss niemand die eigene Identität an der Firmenpforte abgeben. Wir verfolgen weltweit das Ziel, eine integrative Arbeitsumgebung und eine offene Arbeitskultur zu schaffen. So werden individuelle Unterschiede geachtet, geschätzt und gefördert, um eine vielfältige Belegschaft aufzubauen, in der jeder Einzelne seine individuellen Potenziale und Stärken voll entfalten und nutzen kann.“„Nun ist uns aufgefallen, dass unter www.metroag.de das METRO Logo in Regenbogenfarben geschrieben wird, während dies auf der Website www.metrogroupuae.com leider noch nicht so ist. Ebenso verhält es sich mit dem oben von Ihrer Website zitierten Text,“ erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER und fährt fort:„Deshalb haben wir den Vorsitzenden des Vorstands der METRO AG angeschrieben. Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER im Rat der Stadt Düsseldorf begrüßt und unterstützt das Engagement der METRO AG zum IDAHOBIT und Pride Monat Juni. Wäre es nicht besser, dass die METRO AG auf allen ihren Websiten, in Deutschland, Europa und weltweit sich klar und einheitlich positioniert, so dass ein falscher Eindruck, wie Heuchelei, Duckmäusertum, Scheinheiligkeit oder was auch immer vermieden wird?“Foto: pixabay