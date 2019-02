Die Rache des Mainstreams an sich selbst

Düsseldorf : Landtag NRW |

Zum Jubiläum öffnet die Festschrift die Tore und gewährt Einblicke in die Hintergrundarbeit „Die Anstalt“. Beim zweiten Blick wird die Bildungsarbeit im und mit dem Medium erkennbar. So mancher wird sich fragen, wie lange wird das öffentlich-rechtliche Medium ZDF die beiden Frontmänner, Max Uthoff und Claus von Wagner aushalten?

Der Herausgeber Dietrich Krauß und gleichzeitig Ideengeber und Motor der Sendung findet bisher immer den Spagat zwischen notwendiger Tiefe und Rückendeckung im Sender. Wer die Leseprobe aufruft , erkennt im Inhaltsverzeichnis nicht nur bekannte Namen, sondern auch die grobe Richtung des Beitrages, sie waren größtenteils Mitwirkende. Die Auswahl der „Laudatoren“ gibt Einblick in die Arbeit der wechselnden Satireensembles und erklärt auch die tiefgründigen und zeitlosen Sendungen. Der Zuschauer und Konsument erhielt in der Sendung und nun durch das Buch neue Informationen. Die Autoren zeigen notwendige weitere Blickwinkel auf. Die täglichen Hauptnachrichten verkürzen Nachrichten. „Die Anstalt“ schließt beispielhafte Lücken, der Zuschauer und Leser erhält die Möglichkeiten vergangene Sendungen zum weiteren Verständnis ein weiteres Mal zu erarbeiten. Der Leser fragt sich, waren und sind es ungewollte täglichen Manipulationen?„Die Anstalt“, ein Faktensammler und Mutmacher für Alle. Ein lesenswertes Buch, nicht nur für politisch Interessierte. Ein Lehrbuch für Pädagogen, komplexe Hintergründe mit Wort und Bild exemplarisch aufzuzeigen und zu erarbeiten wie Politik in der globalen Welt funktioniert. Der Titel ist hintergründig gut gewählt.Dietrich Krauss, Herausgeber5 Jahre »Die Anstalt« - mit Max Uthoff, Claus von Wagner, Mely Kiyak, Norbert Blüm, HG Butzko, Gabriele Krone-Schmalz und vielen anderenSeitenzahl: 312Ausstattung: Klappenbroschur oder auch als eBook Westendverlag ISBN: 978-3-86489-247-9