Die letzten Umfragen sehen Macron bei 26,5 Prozent, Le Pen aber immerhin bei 24 Prozent

Doch das zentrale Thema ist in diesem Wahlkampf die Kaufkraft der Franzosen. Ähnlich wie in Deutschland haben die Preise in Frankreich stark angezogen. Sie versprach früh Erleichterungen für Benzin, Energiekosten sowie Grundprodukte des täglichen Bedarfs.Das tut Macron zwar auch. Aber während der Präsident versucht, auf internationaler Bühne ein Bündnis gegen Putin zu schmieden, tourte Le Pen kleinteilig durchs Land. Die Zahl der Selfies von der lächelnden Kandidatin mit Anhängern geht in die Tausende...