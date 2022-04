Deutschlands Ansehen sinkt mit jedem Kriegstag – Die Stellung Deutschlands in Europa wird immer schwächer – die Einhaltung europäischer Werte gelten wohl in Deutschland nur für andere Staaten

"Sie füttern den Teufel", sagt Oleg Surajev. Der Comedy-Künstler hat zu diesem Protest aufgerufen. Die Aktion zeigt, wie Deutschlands Reputation in Litauen mit jedem Kriegstag weiter sinkt. Deutschland sei für ihn immer "ein Beispiel für Moral" gewesen, sagt der 33-Jährige im Gespräch mit der DW, ein Beispiel, von dem man sich in Litauen viel abgeschaut habe, ein Vorbild. "Jetzt fühlt es sich so an, als sei der Vater doch kein so guter Mensch." Und das gelte nicht nur für die Wahrnehmung in Litauen. "Viele Polen sehen das genauso."...Dass Deutschland nicht führt und vorangeht, die Gas- und Öl-Lieferungen nicht stoppt, weil sonst die eigene Wirtschaft leidet - das kostet jeden Tag viel politischen Kredit gerade in den baltischen Staaten, sagt der Osteuropa-Forscher Volker Weichsel im DW-Gespräch. "Die Wahrnehmung der Balten ist, dass Geschwindigkeit wichtig ist und dass diese unglaubliche Trägheit der deutschen Politik, auch das Festhalten an Gesetzen und Regeln, bereits der Geschwindigkeit des autoritären Regimes in Russland nichts entgegenzusetzen hatte und jetzt der Geschwindigkeit des Krieges erst recht nicht." Die deutsche Politik, mit Russland im Geschäft zu bleiben, durch Handel einen politischen Wandel zu befördern - all das sei gescheitert...