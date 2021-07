Deutsche Oper am Rhein: Warten wir den Fortgang der Öffentlichkeitsbeteiligung ab

Wurden mit möglicherweise am Gelände der Deutsche Oper am Rhein an der Heinrich-Heine-Allee Interessierten seitens der Stadtverwaltung Düsseldorf schon Gespräche bzw. Gedankenaustäusche welcher Art auch immer darüber geführt, wie dieses Grundstück eines Tages, wenn es nicht mehr als Oper genutzt werden würde, genutzt werden könnte? Wenn die Frage 1 mit JA beantwortet wird, wie ist der Stand der Gespräche bzw. Gedankenaustäusche mit den Interessierten? Wenn die Frage 1 mit NEIN beantwortet wird, welche Überlegungen hat die Stadtverwaltung Düsseldorf hinsichtlich des Operngeländes Heinrich-Heine-Allee bezüglich einer Anschluss Nutzung, sollte die Oper an einem anderen Standort neu errichtet werden?



Deshalb fragte die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung,Für die Stadtverwaltung antwortete der zuständige Beigeordnete Hans-Georg Lohe, dass „die Stadtverwaltung derzeit zur Vorbereitung des Grundsatzbeschlusses „Zukunft des Opernhauses in Düsseldorf“ ein umfangreiches Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung durchführt. Dieses beinhaltet u.a. Dialogforen, Schlüsselgespräche, einen Bürger*innenrat und die Website www.dialog-opernhaus-duesseldorf.de. Die Verwaltung wird zunächst die Ergebnisse dieser Öffentlichkeitsbeteiligung sammeln und auswerten. Somit wird Frage 1 mit „nein“ beantwortet.Erst auf Basis der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung werden Gespräche zur zukünftigen Nutzung des Grundstücks an der Heinrich-Heine-Allee geführt werden. Aus Sicht der Verwaltung wäre der heutige Standort der Oper an der Heinrich-Heine-Allee auch dann in der engeren Wahl, wenn eine Entscheidung für einen Neubau des Opernhauses getroffen würde.“Dazu äußert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Gewöhnlich gut unterrichtete Kreise flüsterten, dass es schon sehr konkrete Gespräche für den neuen Opern-Standort am Wehrhahn und für eine Anschlußverwendung des bisherigen Opern-Grundstücks an der Heinrich-Heine-Allee gegeben habe.Nun denn, so warten wir den Fortgang der Öffentlichkeitsbeteiligung ab.“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Melanie Zanin