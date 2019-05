Der Krieg vor dem Krieg

Düsseldorf : Landtag NRW |

AMERIKA - kündigt den INF-Vertrag von 1987: - DROHT MIT SANKTIONEN. Generäle fordern die Auflösung der NATO. Diese Fakten können im Buch erahnt werden. Es geht um die kriegsvorbereitende Propaganda in Permanenz auch von Medien, die den Krieg herbeireden und schreiben.

Gibt es eine Alternative?

„Was erwartet uns 2019 und danach? Politiker, Diplomaten, Militärs, Journalisten reden wieder ganz offen über Krieg. Auch über den ganz großen Krieg. Es ist gespenstisch, beängstigend. Alle Optionen, so scheint es, liegen auf dem Tisch.“Mit diesen Sätzen endet die Leseprobe . Wer nun neugierig wird, findet neben dem Vorwort und dem ersten Kapitel „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, den Aufbau des Buches in der Inhaltsangabe und erkennt die ausführlichen Anmerkungen, die Literatur- und Personennachweise.Der Autor Ulrich Teusch versucht die wissenschaftliche Aufarbeitung und lässt sich von dem Satz leiten: Nur wer die Geschichte kennt, kann versuchen, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Es fehlt nicht an den Mahnern und den theoretischen Überlegungen. Um die Informationen und die Wahrheit vorzuenthalten, wurden Bücher verboten, heute geht die Wahrheit im Meer der Belanglosigkeiten unter. Georg Orwell schrieb 1949 sein Werk „1984“ und sah äußere Feinde. Sind es nicht wir, die wir die Technik lieben und uns der Unterdrückung hingeben. Doch Teusch beschreibt nicht nur Massentäuschungswaffen und Massenzerstreuungswaffen, er entwickelt weitere Kapitel über die Propagandamacher bis zur Systemkrise.Der Autor bleibt nicht in der Beschreibung mit Nachweisen stecken, er gibt einen positiven Ausblick. Das Werk hilft, wieder unseren Orientierungssinn zu finden und die Erzählungen auf den Wahrheitsgehalt zu hinterfragen. Es ist keine trockene wissenschaftliche Arbeit für Studenten, nein es werden alle politisch Denkende angesprochen.Wir alle sind dauerhaft gefordert. Die Schüler zeigen uns mit ihren „Friday´s for Future“ den Weg.Ulrich TeuschWie Propaganda über Leben und Tod entscheidet Erschienen Westendverlag : 01.04.2019Seitenzahl: 224Ausstattung: KlappenbroschurISBN: 978-3-86489-243-1