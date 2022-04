Deal noch heute? Elon Musks Twitter-Übernahme offenbar erfolgreich - Keine Sperre mehr für Trump?

Musk hat gesagt, er verfolge bei Twitter nicht in erster Linie finanzielle Motive. Er hat die Onlineplattform in jüngster Zeit wiederholt kritisiert und ihr übermäßige Zensur von Inhalten vorgeworfen. In seiner gegenwärtigen Form diene das Unternehmen nicht der freien Meinungsäußerung, und das schade der Demokratie. Musk schlug damit ähnliche Töne an, wie das in Amerika auch Politiker der Republikanischen Partei tun. Aus diesem Lager kam auch Kritik daran, dass die Konzerne den früheren Präsidenten Donald Trump ausgeschlossen haben. Würde Musk Eigentümer von Twitter, wäre denkbar, dass er die Regeln im Umgang mit kontroversen Inhalten zu ändern versuchen würde. Es würde sich auch die Frage stellen, ob unter ihm die Sperre für Trump aufgehoben würde.