Das Ifo-Institut warnt vor »Preisschock« bei Lebensmitteln - Özdemir (GRÜNE) will höhere Lebensmittelpreise

Verbraucher in Deutschland bekamen es bisher vor allem beim Tanken und Heizen zu spüren, jetzt werden auch Lebensmittel wohl deutlich teurer. »Nach unseren Umfragen planen in den kommenden Monaten mehr als zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller weitere Preisanhebungen«, sagte der Konjunkturchef des Münchener Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser, der »Welt am Sonntag«. Das seien so viele wie nie zuvor im wiedervereinigten Deutschland. »Somit dürften die Nahrungsmittelpreise in diesem Jahr ein maßgeblicher Inflationstreiber werden.«