Das Corona-Schnelltesten funktioniert in Düsseldorf ungenügend

40210, Friedrichstadt = eine Apotheke und ein medizinisches Versorgungszentrum

40211 und 40212,Stadtmitte = zwei Apotheken und ein Corona Testzentrum

40213, Altstadt = ein Testzentrum

40219, Unterbilk = eine Apotheke

40223, Flingern-Nord und Bilk = jeweils eine Arztpraxis

40227, Oberbilk = jeweils eine Apotheke und eine Arztpraxis

40235, Flingern-Nord = eine Apotheke

40237, Düsselthal = zwei Apotheken und ein Corona Testzentrum

40468, Unterrath = eine Apotheke

40470, Mörsenbroich = ein Corona Testzentrum und ab dem 24. März auch eine Apotheke

40474, Lohausen = ab dem 22. März bzw. 1. April = ein, dann zwei Corona Testzentren im Flughafen

40489, Kaiserswerth = eine Apotheke und ein Corona Testzentrum

40545, Oberkassel = eine Apotheke und ein Corona Testzentrum

40549, Heerdt = eine Apotheke

40595, Garath = ein Pflegedienst

40597, Benrath = eine Apotheke

40599, Hassels = eine Apotheke

40625, Gerresheim = eine Apotheke und ein Corona Testzentrum



Die Verwaltung teilte mit, dass der Krisenstab Düsseldorf eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt hat: „Seit dem 08.03.2021 besteht für Bürger*innen der Landeshauptstadt Düsseldorf das kostenfreie Angebot eines Schnelltests an der Mitsubishi-Elektric-Halle. Täglich können hier bis zu 1.000 Tests angeboten werden. Die Termin-Vergabe erfolgt online über das Corona-Webportal. … Ebenso wurden Apotheken angesprochen. Den aktuellen Status der kontraktierten Anbieter wird jeweils online unter www.corona.duesseldorf.de/schnelltest bekannt gegeben.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt dazu an: „Schön, dass hier laut Aussage der Verwaltung und der angegebenen Website an der Mitsubishi-Elektric-Halle von Montag bis Samstag, jeweils von 9 bis 16 Uhr bis zu 1.000 Corona-Schnelltests angeboten werden, das wären 6.000 in der Woche. Schade, dass es Sonntags nicht möglich ist, sich testen zu lassen.Das Städtische Diagnosezentrum teilt mit, dass am 18. März in Düsseldorf 41 Tests in der Diagnosepraxis, 174 im Drive-In-Testzentrum und weitere 174 durch mobile Dienste, also zusammen 389 Corona-Schnelltests durchgeführt wurden.Außerdem stehen laut angegebener Website weitere Schnelltestzentren mit kostenlosen Schnelltests zur Verfügung, sortiert nach Postleitzahlen:Schade, dass noch viele Düsseldorfer in vielen Stadtteilen gar keine Gelegenheit haben, sich einmal in der Woche kostenfrei testen lassen zu können.Nur zwei Beispiele: Stand heute müssen alle Testwilligen aus Wittlaer, Kalkum, Lohausen, Stockum und Angermund, egal wie körperlich fit und mobil sie auch immer sind, nach Kaiserswerth fahren.Oder alle, die in Garath und Hellerhof wohnen und sich testen lassen wollen, vereinbaren einen Termin mit dem Pflegedienst in Garath oder fahren nach Benrath.Die politisch sicherlich gut gedachte und gut gewollte Idee, dass sich jeder jede Woche einmal testen lassen kann, zeigt sich in der Realität als – noch nicht (?) – umsetzbar. Da das Testen bisher genauso holperig läuft, wie das Impfen, kann nur die Note 6, ungenügend vergeben werden.“Fotos: pixabay