Corona-SERODUS Studienergebnisse führen in Realität nicht zu mehr Testungen

Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragte die Verwaltung, welche konkreten Konsequenzen die Stadt Düsseldorf, das Gesundheitsamt und der Krisenstab aus den SERODUS Studien ziehen , wann und wie konkret werden die Covid-19-Testungen in ihrer Anzahl so deutlich erhöht, dass man den in der Sachdarstellung aufgezeigten Kölner Standard erreicht, und zwar unabhängig davon, wie sich der Impffortschritt in der Düsseldorfer Bevölkerung entwickelt und aufgrund welcher Entscheidungen, Hindernisse und Abwägungen wurde in Düsseldorf im Zeitraum März 2020 bis mindestens 3. Februar 2021 deutlich weniger Covid-19-Testungen durchgeführt?Für die Verwaltung antwortete die Beigeordnete Stulgies, dass die Autoren der Studien betonen, „dass die Auswertungen noch nicht abgeschlossen sind und es sich zunächst um eine erste und kurze Einordnung der Ergebnisse handelt. … Zudem wurde die Teststrategie der Landeshauptstadt verstärkt, indem großflächige Testungen dazu beitragen, weniger Erkrankungen zu übersehen. … Die Landeshauptstadt Düsseldorf berichtet ausschließlich über die von der Stadt beauftragten Tests. Die Zahlen der Stadt Köln schließen alle Tests mit ein, die im Kölner Stadtgebiet durchgeführt wurden. Insofern sind die Zahlen nicht vergleichbar. … Seit dem 8.3.2021 können sich alle die es möchten einmal wöchentlich testen lassen.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt an: „Wenn die SERODUS Studienergebnisse noch nicht vollständig ausgewertet, aber schon die erste Einordnung veröffentlicht wurde, die zu einer Verstärkung der Corona-Teststrategie führte, bis wann werden die vollständigen Auswertungen der Stadt vorliegen und was bedeutet dies für das weitere Vorgehen?Im Zeitraum März 2020 bis 3. Februar 2021 wurden in Düsseldorf 100.258 Corona-Tests durchgeführt. Das waren durchschnittlich rundpro Tag. Im Zeitraum 04.02. bis 26.03. wurden weitere 12.415 Tests durchgeführt. Das waren in diesen 51 Tagen durchschnittlich rundTests pro Tag. Wann, wo, wie haben die großflächigen Testungen stattgefunden?Und das seit dem 8. März diejenigen, die sich testen lassen wollen, aus vielen bekannten Gründen Schwierigkeiten haben, sich testen zu lassen, ist auch bekannt. Wie passen die Antworten zur Realität in Düsseldorf?“Foto: pixabay