Corona-Schnelltestcentrum auch in Moschee-Nähe?

Seit rund einem Monat darf jeder Düsseldorfer einmal in der Woche kostenfrei einen Corona-Schnelltest in Anspruch nehmen. Unter https://corona.duesseldorf.de/schnelltest findet man neben den Testcenten der Landeshauptstadt Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle und im ISS Dome weitere 107 Möglichkeiten, diesen Test bei Ärzten oder Apotheken durchführen lassen zu können.Die Stadt Duisburg hat am 9. April ein Corona-Schnelltestcentrum auf dem Außengelände der D.I.T.I.B Moschee in Duisburg-Hüttenheim eröffnet, welches Montag bis Sonntag ab 10.00h jedem Duisburger Testmöglichkeiten anbietet.Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Diese gute Idee aus Duisburg haben wir zum Anlass genommen, Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und den Leiter des Krisenstabs, Burkhard Hintzsche anzuschreiben und zu fragen, ob nicht auch Düsseldorf mit den hier vertretenen Moscheevereinen in Kontakt treten könne, damit auch Corona-Schnelltestcentren auf oder in unmittelbarer Moscheenähe errichtet werden könnten, denn in Düsseldorf leben über 260.000 Nachbarn mit Migrationshintergrund und rund 10% der Bevölkerung ist muslimischen Glaubens.“Foto: (c) duisburg.de_microsites_coronavirus_aktuelles_schnelltestzentren