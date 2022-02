CO2-Steuer 2022: Benzin, Heizöl und Gas werden schon wieder teurer - teure Energie der Haupttreiber - Experten rechnen 2022 mit hoher Inflationsrate

Mit einem Plus von 25 Prozent sind Preise für Rohstoffe und Industrieprodukte zu Jahresbeginn so sehr angehoben worden wie seit 1949 nicht. Das dürfte am Ende auch Verbraucher treffen.Hauptverantwortlich für die Entwicklung seien weiterhin die Energiepreise, erklärten die Statistiker. Erdgas, Strom und Öl waren im Januar 66,7 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.Die Entwicklung deutet darauf hin, dass sich auch Verbraucher auf anhaltend hohe Preissteigerungen einstellen müssen.