CDU, Bündnis 90 /Grüne, SPD und FDP stimmen dagegen! - Guter Antrag im Ausschuss zu Recht und Ordnung

„Deshalb haben wir im Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) den Antrag gestellt, dass die Verwaltung beauftragt wird, folgende Maßnahmen unverzüglich umzusetzen:Ausbau der Beleuchtung 24/7 in der Glasverbots-und BrauchtumszoneAusbau der Videoüberwachung 24/7 in der Glasverbots-und BrauchtumszoneAusdehnung der Waffenverbotszeiten auf 24/7 in der Glasverbots-und BrauchtumszoneKonsequente Durchsetzung des Alkoholverkaufs-und -verzehrverbot von mitgebrachtem Alkohol 24/7 in der Glasverbots-und BrauchtumszoneAusbau von gemeinsamen Streifen OSD und Polizei in den Zeiten 20.00 bis 06.00 Uhr in den Nächten Freitag/Samstag, Samstag/Sonntag, Sonntag/Montag sowie in Nächten in einen in Düsseldorf geltenden Feier-oder freien Tag hinein bzw. herausZusätzlich ein ständige, gemeinsame Wache, 24/7 von OSD und Polizei in der Nähe des Schloßturms – immer ansprechbar für alle Bürger, auch in Fremd- und GebärdenspracheEingangskontrollen an allen Eingängen zur Glasverbots-und Brauchtumszone in den Zeiten 20.00 bis 06.00 Uhr in den Nächten Freitag/Samstag, Samstag/Sonntag, Sonntag/Montag sowie in Nächten in einen in Düsseldorf geltenden Feier-oder freien Tag hinein bzw. heraus.Außerdem beauftragt der Ordnungs-und Verkehrsausschuss die Verwaltung, in der Sitzung am 1. Juni 2022 dem Ausschuss sowohl über die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zu berichten, als auch weitere Maßnahmen zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung im Bereich der Glasverbots-und Brauchtumszone vorzustellen.Dieser Antrag wurde von CDU, Bündnis 90 /Grüne, SPD und FDP abgelehnt!Dies ist schon erstaunlich, ja heuchlerisch. In Wahlkampf- und Sonntagsreden fordern Viele Vieles. Hier hätte man nun endlich etwas für diejenigen, die dort wohnen oder arbeiten, tun können. Diese Chance wurde vertan.Für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER darf ich zu sagen: Wir bleiben an diesem Thema dran! Es wird höchste Zeit, dass Recht und Ordnung, auch wieder in der Altstadt, der Carlstadt und der Rheinuferpromenade Geltung verschafft werden. Und zwar 24 Stunden, jeden Tag, und jede Nacht!"Foto: pixabay