Bundespräsidentenwahl – Dreimal mehr Stimmen für Stefanie Gebauer: Achtungserfolg für FREIE WÄHLER Kandidatin

Sie hat dreimal so viele Stimmen erhalten als die FREIEN WÄHLER Wahlfrauen und Wahlmänner in der Bundesversammlung hatten.Hier zeigt sich, das ein Angebot aus der Mitte der Gesellschafft auch bei den politischen Mitbewerbern auf positive Resonanz stößt.Dem von SPD/GRÜNE/CDU/CSU/FDP/SSW aufgestellten amtierenden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschen wir ein weiter positives Wirken für unser Land und gratulieren auch hier ganz herzlich.“Foto: 220213 (c) facebook.com_freie.waehler.bundesvereinigung