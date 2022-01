Blackout - Leichtsinn, wie kann Deutschland nur ein solches Risiko eingehen?

Eine sehr gute Reportage, in der Fachleute von Energieversorgungsunternehmen beschreiben, was uns bald bevorstehen kann. Es wird z.B. beschrieben, welche Schwierigkeiten die regenerativen Energien dem deutschen Stromnetz bereiten. Nach dem WDR bereitet jetzt auch der Hessische Rundfunk die Bevölkerung auf mögliche Blackouts vor. Detailliert werden die Auswirkungen eines Blackouts in der Reportage beschrieben. Die Lage ist anscheinend ernster als es uns bisher von der Presse und von unseren Politikern berichtet wurde.