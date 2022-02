Baumfällungen: Es müssen viel mehr wirkliche Bäume gepflanzt, gepflegt, erhalten werden

wie viele Bäume – nicht Setzlinge – wurden seit dem 1.1.2018 in Stadtwäldern bzw. als Stadtbäume gepflanzt (bitte auflisten nach Kalenderjahr und Stadtteil),

wie viele Bäume – nicht Setzlinge – aus der Antwort zu Frage 1 wurden gepflanzt als Ersatz für Baumfällungen aus Gründen, wie z.B. Bauprojekte, Krankheiten, Sturm, etc. (bitte auflisten nach Kalenderjahr und Stadtteil) und

wie viele Bäume – nicht Setzlinge – wird die Stadt Düsseldorf im Jahr 2022 in Stadtwäldern bzw. als Stadtbäume pflanzen (bitte auflisten nach Stadtteil)?



Deisbezüglich fragte die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung,Die zuständige Beigeordnete, Helga Stulgies, teilte mit, dass in der Pflanzperiode 2017/18 818 Stadtbäume, also rund 10 Jahre alte Bäume in Alleequalität mit einem Stammumfang von 20 bis 25 cm und einem Kronenansatz in 220/250 cm Höhe sowie 6.900 Forstware-Bäume im Stadtwald, also junge, 3- bis 4-jährige Bäume mit einem Stammumfang von ca. 5 cm und einer Größe von 80 bis 150 cm Höhe gepflanzt wurden.In der Pflanzperiode 2018/19 waren es 965 bzw. 6.420.In der Pflanzperiode 2019/20 waren es 335 bzw. 9.970.In der Pflanzperiode 2020/21 waren es 1.426 bzw. 11.500.„Eine Differenzierung zwischen Ersatzpflanzung (Nachpflanzung) und Neupflanzung sowie eine Angabe je Stadtteil kann aktuell nicht vorgenommen werden. Mit eine rin Umsetzung befindlichen Systemumstellung beim Baumkataster sind zukünftige Auswertungen der Stadtbäume nach Ersatz- und Neupflanzung sowie je Stadtbezirk möglich.Für die aktuell laufende Pflanzperiode 2021/22 sind ca. 550 Baumpflanzungen an Straßen und 200 Baumpflanzungen in Anlagen (Grünanlagen, Friedhöfe) vorgesehen. Zudem sind 75 schattenspendende Bäume an Kinderspielplätzen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind im Rahmen des Stadtbaumkonzeptes 100 neue Baumstandorte und 60 Ersatzpflanzungen eingeplant. Insgesamt werden in der Pflanzperiode 985 Stadtbäume gepflanzt.Im Stadtwald werden in der Pflanzperiode 2021/22 insgesamt 14.665 Stück Fortstware gepflanzt.“Dazu stellt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fest: „Wenn man gemäß diesen Antworten die Stadtbäume der Pflanzperioden 2020/21 und 2021/22 addiert, kommt man auf 2.411 Bäume – nicht 5.000.Wenn man die Forstware der letzten bzw. der laufenden Pflanzperiode schon als Baum bezeichnen möchte, dann kämen 26.165 Bäumchen hinzu.Ob OB Keller damit sein Wahlversprechen erfüllt hat und es einen guten Grund gab, sich auf facebook selber zu loben, mag jede/r für sich beurteilen.Vergessen werden darf jedoch nicht, wie viele Bäume, nicht Forstware, nicht Setzlinge, nicht Gebüsch oder Spontanvegetation aus 1.000 „guten Gründen“ gefällt, entsorgt, vernichtet wurden.Wenn Düsseldorf wirklich etwas für das Klima, gegen den Klimawandel, gegen die Erhitzung in der Stadt tun möchte, müssen viel mehr wirkliche Bäume gepflanzt, gepflegt, erhalten werden.Und mit dem Thema Baumfällung muss viel sensibler umgegangen werden. Hier muss das Umdenken in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft deutlich verstärkt werden.“Foto: pixabay