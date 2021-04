Ausgangssperre auch für Flughafen und Rheinbahn?

Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Stadtratssitzung die Verwaltung aus aktuellem Anlass,1.) Aus welchen Gründen haben OSD und Polizei ihre Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr fast ausschließlich im Stadtbezirk 1 durchgeführt?2.) Aus welchen Gründen durften in der Zeit der Ausgangssperre, also zwischen von 22 bis 5 Uhr, Flugzeuge am Flughafen Düsseldorf landen und wie konkret wirkt die Stadt auf den Flughafen ein, so dass auch dieser die Ausgangssperre umsetzt?3.) Aus welchen Gründen fährt die Rheinbahn in der Zeit der Ausgangssperre, also zwischen von 22 bis 5 Uhr, im normalen Takt weiter, wenn sich doch fast niemand in dieser Zeit draußen aufhalten darf?Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt: „In unserer Geschäftsstelle erreichten uns die oben genannten und viele weitere Fragen von Düsseldorfer Bürgern. Wenn die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr nun anhält, muss man schon fragen, ob Rheinbahn, Flughafen, Deutsche Bahn und andere in der Zeit der Ausgangssperre gemäß regulären Fahrplan fahren bzw. fliegen müssen. Auf die Antworten sind wir gespannt.“Fotos: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Aerowest GmbH und(c) rheinbahn.de_presse_mitteilungen_Seiten_default