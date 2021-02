Aufhebung von Corona-Beschränkungen aufgrund der Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz in Düsseldorf

"Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,Sehr geehrter Herr Beigeordneter Hintzsche (Leiter des Krisenstabs),gemäß den Veröffentlichungen ( https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/alle-dusseldorfer-innen/zahlen-fakten ) hat sich die 7-Tages-Inzidenz in Düsseldorf wie folgt entwickelt:09.02.2021 = 52,310.02.2021 = 49,811.02.2021 = 45,712.02.2021 = 42,113.02.2021 = 37,114.02.2021 = 37,615.02.2021 = 35,7Damit erreicht Düsseldorf seit dem 10.02.2021 Werte unter 50 und bald auch unter 35.Wann wird der Krisenstab entscheiden, dass neben Friseuren (ab 01.03.2021) auch der Einzelhandel, die Gastronomie, Theater, etc. – unter Einhaltung der AHA-Regeln und mit Coronaschutzkonzepten – in Düsseldorf wieder öffnen dürfen?Ein zögerliches Zuwarten bei der Aufhebung der Grundrechteeinschränkungen darf es nicht geben.Wir sehen Ihrer Antwort nach der sicherlich morgen tagenden Verwaltungskonferenz, also bis Dienstag, 16.02.2021 11.00h entgegen.Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young_08.02.2021