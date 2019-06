Antritt zur Europawahl 2019 – Spitzenkandidatin Claudia Krüger

Die Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL – TIERSCHUTZ hier! hat in ihrer Aufstellungsversammlung am 3. April 2018 einstimmig beschlossen, mit einer bundeseinheitlichen Liste zur Europawahl 2019 antreten zu wollen. Frau Claudia Krüger wurde einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt.Der Vorsitzende Thomas Schwarz: „Wir sind sehr dankbar, dass Claudia Krüger, die Mitglied keiner Partei ist und seit 2014 als Mitglied im Stadtrat der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf sich auch als Vorsitzende der Fraktion Tierschutz Freie Wähler ganzherzig für Tierschutz einsetzt, sich zur Spitzenkandidatur für die anstehende Europawahl bereit erklärt hat.Nach dem Antritt zur Landtagswahl NRW 2017 geht unsere junge Partei nun die nächste Wahlteilnahme an. Während damals „nur“ 1.000 Unterstützungsunterschriften gesammelt werden mussten, müssen es nun 4.000 sein.Die Rückmeldungen der letzten Wochen von Mitgliedern aus ganz Deutschland gibt uns Mut und Zuversicht, dass wir auch diese Hürde schaffen. Wir freuen uns auf die vielen Gespräche mit den Menschen, wenn wir erklären können, wer wir sind und was wir wollen, nämlich die Aktion Partei für Tierschutz, Das Original, Tierschutz hier! und Tierschutz jetzt!“