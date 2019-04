Antrag: Verkauft endlich die RWE-Aktien

Seit Jahren ist es mehrheitlicher, politischer Wille, dass die Verwaltung die restlichen RWE-Aktien verkauft. In der Ratssitzung vom 7. März teilte die Verwaltung mit, dass sie kontinuierlich die Einschätzungen der renommierten Analysten beobachte, dass nach Auflösung der RW Holding AG zunächst das Sperrjahr abgewartet werden musste, dass die Verpflichtung der Landeshauptstadt Düsseldorf zur wirtschaftlichen Haushaltsführung gebiete, vorhandenes Kurspotenzial auszuschöpfen und eine Kurssteigerung von einem Euro/Aktie rund 5,7 Mio. EUR Verbesserung ausmachen würde. In den letzten 12 Monaten schwankte der RWE Aktienkurs von 17,02 Euro (30.10.2018) bis zu seinem Höchstwert von 22,57 Euro (14.02.2019).Um dieses Schauen nach möglicherweise noch weiter steigenden Aktienkursen in den nächsten Jahren zu begrenzen, beantragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in der nächsten Ratssitzung, dass die Verwaltung beauftragt wird, binnen eines Jahres inner- oder außerbörslich einen Käufer zu finden, der mindestens 22,00 Euro/Aktie bezahlt.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Tierschutz FREIE WÄHLER Düsseldorf: „Wenn es richtig ist, dass die RWE-Aktie ein Potential von bis zu 27,00 Euro/Aktie hat, dann finden sich Käufer für die 5,7 Millionen Aktien leicht. Wenn es jedoch so sein sollte, dass sich das Geschäftsmodell von RWE dem Ende nähert, dann sind wohl eher Kursverluste zu erwarten. Jetzt, wo der Kurs um die 22,00 Euro herumschwankt ist es wohl richtig, den Verkauf einzuleiten.“