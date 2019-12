Antrag: PAKT e.V. mit 25.000,- Euro unterstützen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, PAKT e.V. für seine Aktivitäten 25.000,- Euro Zuschuss zu gewähren.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratfsraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Zweck von PAKT e.V. Düsseldorf ist es, sich erstens für den Aufbau einer europäischen Lobby für Tierrechte, d.h. die Feststellung, Förderung, Verteidigung und stellvertretende Wahrnehmung der Rechte, die den Tieren in ihrer Mitgeschöpflichkeit unveräußerlich zustehen einzusetzen, zweitens die Kooperation mit Tierrechts- und Tierschutzorganisationen und -institutionen und drittens die Unterstützung und Integration der ethischen, politischen, wissenschaftlichen und ökonomischen Bemühungen zur Verbesserung der Tierrechts- und Tierschutzsituation in Europa und weltweit.Um diese Arbeiten auch 2020 weiterhin möglich zu machen, beantragen wir einen Zuschuss von 25.000,- Euro.“Foto: (c) paktev.de