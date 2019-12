Antrag: Naturnahe Grünpflege in Düsseldorf ausweiten

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen, an welchen Stellen seit dem 1.1.2015 die naturnahe Grünpflege bzw. denkmalgeschützte Parks ausgebaut worden sind und welche weiteren Maßnahmen bis zum 31.12.2021 umgesetzt werden sollen.Claudia Kürger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Gemäß Ampel-Kooperationsvertrag 2014-2020 (Seite 14) war geplant, die naturnahe Grünpflege auszubauen, z. B. durch neue Blühstreifen, Wildwiesen und dauerhafte Staudenpflanzen in den Parkanlagen. Zur ökologischen Aufwertung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität sollte der teilweise Umbau bei nicht denkmalgeschützten Parks geprüft werden.Das dies gut, richtig und notwendig ist, zeigen die Rückgänge bei Bienen und Insekten, die Auswirkungen der Hitzesommer 2018 und 2019 sowie die mit dem Klimanotstand und Klimaneutralität 2035 verbundenen Zielsetzungen. Deshalb wollen wir, dass das hoffentlich schon Begonnene bis Ende 2021 massiv vorangetrieben wird – im Sinne des Klimas, der Umwelt, der Tiere und für die Menschen.“Foto: pixabay