Antrag: Hundesteuersatzung in Düsseldorf aufheben

In der nächsten Stadtratssitzung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass künftig keine Hundesteuer mehr erhoben wird.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Erstens: Bei einem städtischem Gesamthaushalt von fast 3.000 Millionen Euro beträgt der Anteil der Hundesteuer gerade mal 2 Millionen Euro.Zweitens: Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Belgien, Spanien, Italien, Griechenland, Ungarn und Kroatien haben in ihren Ländern die Hundesteuer schon ganz abgeschafft.Drittens: Zum 1.1.2019 wurde die Hundesteuer auch in der Gemeinde Osterröhnfeld abgeschafft.Viertens: Die Hundesteuer als „Stücksteuer“ bezahlt der gut verdienende Alleinstehende ebenso wie die arme Rentnerin. Während es dem einen leicht fällt, fällt dieser Betrag der anderen richtig schwer. Wir wollen nicht, dass in Düsseldorf die Frage, ob man sich einen Hund leisten kann oder nicht, an der Hundesteuer entschieden wird.“