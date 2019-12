Antrag: Hans-Rönn-Stiftung mit 25.000,- Euro unterstützen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, der Hans-Rönn-Stiftung – Menschen für Tiere für ihre Aktivitäten 25.000,- Euro Zuschuss zu gewähren.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Ziel der am 27. April 1999 in Düsseldorf gegründeten Hans-Rönn-Stiftung – Menschen für Tiere ist es, „den Blick der Öffentlichkeit auf solche Menschen zu lenken, die beispielhaft und uneigennützig für die Rechte und Bedürfnisse aller Tiere eintreten und ihren Missbrauch bekämpfen, seien es sogenannte Nutztiere, Pelztiere, Labortiere, Wildtiere, Tiere zur Volksbelustigung, Tiere auf Transporten und im Schlachthof, Tiere als Objekte des Hobby-Tötens wie Angeln und der Jagd (seien es Singvögel, Robben, Meerestiere, Großtiere wie Löwen, Elefanten) – und nicht zuletzt Tiere, denen weltweit die endgültige Ausrottung droht.“Die Hans-Rönn-Stiftung ist unabhängig von politischen und weltanschaulichen Richtungen. Das Engagement der Stiftung gilt allein überzeugenden Leistungen im Sinne einer Humanität gegenüber Tieren. Dieser Idealismus, wie auch die Unabhängigkeit von staatlichen oder kirchlichen Zuwendungen, welche ja bei anderen Stiftungen durchaus üblich sind, sehen Vorstand und Kuratorium als ein Qualitätsmerkmal der Hans-Rönn-Stiftung an.Deshalb beantragen wir einen Zuschuss von 25.000,- Euro.“Foto: (c) hans-roenn-stiftung.de