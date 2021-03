Anfrage zur Beauftragung externer Experten

In der nächsten Ratsversammlung fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung, welche Beauftragungen externer Experten wurden im Zeitraum 1.1.2015 bis 31.12.2020 von der Stadtverwaltung Düsseldorf durchgeführt (bitte in einer Tabelle, sortiert nach Kalenderjahr, Dezernat, Amt, Datum und Grund der Beauftragung, Auftragnehmer, Auftragsvolumen inkl. MwSt., Auftrag wurde abgearbeitet bis Datum, Auftragsergebnis floss dann in Beschlussvorlage Nr. ein) und welche Beauftragungen externer Experten wurden für den Zeitraum ab 1.1.2021 von der Stadtverwaltung Düsseldorf schon vergeben (bitte in einer Tabelle, sortiert nach Dezernat, Amt, Datum und Grund der Beauftragung, Auftragnehmer, Auftragsvolumen inkl. MwSt., Auftrag soll abgearbeitet werden bis Datum, Auftragsergebnis soll dann wofür verwendet werden) worden sind.Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt dazu: „Mit unserer Anfrage vom 4. Februar wollen wir in der Sitzung am 18. März konkrete Zahlen, Daten, Fakten erfahren. Wir unterstellen nichts. Da es hier jedoch um dengeht, und, weil es leider immer wieder vorkommt, dass sich diesbezüglich der Bundesrechnungshof äußert, wollen wir wissen, wie es die Stadtverwaltung Düsseldorf handhabt. Wir hoffen, auf eine aussagefähige, inhaltsstarke Antwort der Verwaltung.“Foto: pixabay