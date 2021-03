Anfrage zu Schwimmbad-Wiedereröffnungen

Dies alles diente dazu, dass das Hygienekonzept auch durch die tatsächliche Anzahl der Schwimmgäste funktionieren konnte, eine möglicherweise notwendige Kontaktrückverfolgung mühelos möglich wäre und, da auch Schwimmbäder in anderen Städten ebenso verfolgten, festgestellt wurde, dass es in Folge eines Schwimmbadbesuches nirgendwo zu Corona-Infektionen gekommen ist.Deshalb fragt Ratsfrau Claudia Krüger, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER, in der nächsten Ratssitzung die Verwaltung, musste in Düsseldorf bisher auch nur in einem Fall nach einem Schwimmbadbesuch eine Kontaktrückverfolgung durchgeführt werden, wenn Ja, hat diese Person mit an ziemlicher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens einen weiteren Badegast angesteckt und in welchen anderen Städten mussten nach einem Schwimmbadbesuch Kontaktrückverfolgungen durchgeführt werden?„Auf die Antworten bin ich sehr gespannt. Wenn die im Internet zu findenden Aussagen richtig sind, dass COVID 19 bisher nicht durch Schwimmbadbesuche verbreitet wurde, stellt sich doch die Frage, warum die Hallen- und Freibäder in Düsseldorf nicht endlich wieder geöffnet werden“, erklärt Ratsfrau Claudia Krüger.Foto: (c) baeder-duesseldorf.de