Anfrage in nächster Ratssitzung zu Unfällen, durch die Tiere verletzt oder getötet wurden

In diesem Zusammenhang fragt Ratsfrau Claudia Krüger, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung, welche Unfälle hat die Rheinbahn in Zusammenhang mit Tieren seit dem 1.10.2019 erfasst (Antwort bitte in Tabelle: Wann, wo, wie, warum; Folgen für das beteiligte Rheinbahnfahrzeug, den Fahrer, die Fahrgäste, das/die Tiere, ggf. auch Dritte wie andere Fahrzeuge und Fußgänger; sonstiger Sachschaden) undwelche Unfälle im Zusammenhang mit Tieren seit dem 1.10.2019 sind durch Fahrzeuge der AWISTA, dem Flughafen, der IDR, der Messe und der Stadtverwaltung Düsseldorf bekannt (Antwort auch hier bitte in Tabelle: Wann, wo, wie, warum; Folgen für das beteiligte Fahrzeug, den Fahrer, die Fahrgäste, das/die Tiere, ggf. auch Dritte wie andere Fahrzeuge und Fußgänger; sonstiger Sachschaden)?“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Michael Gstettenbauer_17.12.2019