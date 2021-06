Anfrage in nächster Ratssitzung zu "itslearning", Deckenlüftern und dem Schutz für Kinder und Jugendliche

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat in ihrer Pressemitteilung „Digitale Lernplattform schon bei über 100 Düsseldorfer Schulen im Einsatz – Die Landeshauptstadt macht Tempo und aktiviert vorzeitig das Lernmanagementsystem "itslearning"“ am 3. April 2020 mitgeteilt, dass sie aufgrund der „Schulschließungen im Zuge der Corona-Krise reagiert und entschieden [hat], kurzfristig wichtige Kernelemente des Medienentwicklungsplans vorzeitig zu aktivieren, damit Düsseldorfer Schulen digital die Möglichkeit erhalten, Unterrichtsstoff auch in Zeiten der Corona-Krise zu vermitteln. Seit dem 23. März [2020] steht den 78.000 Schülerinnen und Schülern an städtischen Schulen, den Lehrenden und Eltern eine zentrale Lernmanagementsystem-Plattform (LMS) zur Verfügung.“Das Angebot von "itslearning" sollte bis Ende Juni 2021 genutzt werden.Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat am 10. Juni 2021 bekanntgegeben, dass das Programm zur Förderung für stationäre raumlufttechnische (RLT) Anlagen um den Neueinbau erweitert wird und somit Anträge für Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren gestellt werden können.Stand 17. Juni sind in Düsseldorf 63 Schüler, 2 Betreuungspersonen, 1 sonstige Person (z.B. Sekretariat, Reinigungskraft, etc.) sowie 95 Kontaktpersonen der Kategorie 1 Kinder mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.Virologen warnen derzeit vor einer vierten Welle nach Ende der Sommerferien und weisen diesbezüglich auf die Delta-Mutation hin, die „einen starken Anstieg der Inzidenzzahlen vor allem unter Schulkindern verursacht habe.“Deshalb fragt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung,1.) Aus welchen konkreten Gründen läuft das Angebot von "itslearning" nun über Ende Juni 2021 hinaus – und bis wann?2.) Da bestellte und an die Stadt Düsseldorf gelieferte Deckenlüfter bisher in vielen Grundschulen noch nicht eingebaut worden sind, frage ich unter Berücksichtigung der in der Sachdarstellung benannten BAFA-Pressemitteilung vom 10. Juni 2021, wie die Stadtverwaltung Düsseldorf sich zu der Überlegung verhält, die hier vorhandenen Deckenlüfter in Schulen für Kinder ab 12 Jahren einzubauen und für Kinder unter 12 Jahren neue zu bestellen, die dann in Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen oder/und staatlich anerkannten allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft eingebaut und so finanziell mit 80% der förderfähigen Kosten bezuschusst werden?3.) Wie konkret ist die Stadtverwaltung Düsseldorf aufgestellt, um unabhängig vom Verlauf des SARS-CoV-2 Virus und dem Impffortschritt in den nächsten Wochen Kinder und Jugendliche in Düsseldorf in Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen oder/und staatlich anerkannten allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen?“Foto: pixabay