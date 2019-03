Anfrage aus aktuellem Anlass zum fünften Diebstahl am Schwanenhaus

In der nächsten Stadtratssitzung fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER aus aktuellem Anlass, welche Konsequenzen die Verwaltung nun nach dem fünften Diebstahlereignis von Kupferregenrohren am Schwanenhaus ziehen wird, was konkret getan wird, um Ängste bei den ehrenamtlich Helfenden am Schwanenhaus und im Hofgarten wirksam auszuräumen und ob die Installation von Tierüberwachungskameras mit Wärme- oder/und Bewegungsmeldern nicht doch ein sinnvoller und gangbarer Weg, um das Problem zu lösen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es so unerträglich und traurig, dass es nun schon zum fünften Diebstahl kam und die Stadt Düsseldorf sich hier so vorführen lässt. Die Ehrenamtler fühlen sich nicht ernstgenommen. Die Steuerzahler fühlen sich verhohnepipelt.Ich bin fassungslos über die Ignoranz von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und dem Beigeordneten Christian Zaum (CDU). Wenn man auf den Schutz des persönlichen Eigentums keinen Wert legt, na bitte. Aber hier geht es um den Schutz des Eigentums der Düsseldorfinnen und Düsseldorfer. Als demokratisch gewählter Vertreter darf man sich nicht fortgesetzt so ignorant verhalten. Ich verspreche, dass ich und meine Fraktion auch weiterhin wachsam bleiben – im Sinne der Menschen, der Umwelt und der Tiere.“