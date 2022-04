Anfrage aus aktuellem Anlass: Rassistischer und körperlicher An- und Übergriff auf einem Spielplatz in Flingern

Der Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei sucht dringend Zeugen, nachdem eine Mutter am Montag auf einem Spielplatz im Stadtteil Flingern zwei Kinder rassistisch beleidigt und eines davon geschlagen haben soll.Deshalb fragt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer die Verwaltung:1.) Welche konkreten Hilfen und Unterstützungen haben die 11 und 12 Jahre alten Jungen und ihre Familienagehörigen/Eltern nach dem rassistischen und körperlichen An- und Übergriff auf einem Spielplatz in Düsseldorf-Flingern bisher erhalten?2.) Welche Erkenntnisse liegen mittlerweile der Stadtverwaltung Düsseldorf, der Polizei bzw. dem Staatsschutz vor?3.) Welche ersten Überlegungen bzw. konkreten Schlußfolgerungen ziehen die Stadtverwaltung Düsseldorf aus diesem An- und Übergriff?„Es kann nicht sein, dass in der weltoffenen Stadt Düsseldorf Rassismus und körperliche Gewalt vorkommen. Im Sinne der Betroffenen hoffe ich, dass hier gut und schnell gehandelt wird. Ich hoffe auf aussagestarke Antworten“, erklärt Torsten Lemmer.Foto: pixabay